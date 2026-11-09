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Projeto para revitalização da Estrada do Limoeiro avança em Londrina

Prefeitura de Londrina recebe projeto para revitalizar 7 km da Estrada do Limoeiro. Obra visa melhorar mobilidade e segurança. Saiba mais.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Projeto para revitalização da Estrada do Limoeiro avança em Londrina
Projeto para revitalização da Estrada do Limoeiro avança em Londrina
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Londrina deu um passo importante nesta segunda-feira (9) ao receber oficialmente o projeto de engenharia para a revitalização de 7 quilômetros da Estrada do Limoeiro, via estratégica para o escoamento da produção rural, turismo e lazer na região leste da cidade. O prefeito Tiago Amaral recebeu o documento em seu gabinete, acompanhado de representantes do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), da Zocco Engenharia, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho da Estrada do Limoeiro (CEL).

O projeto, que contempla pavimentação, alargamento da pista, drenagem, sinalização e outras melhorias, foi elaborado com recursos de R$ 100 mil do Confea, após ser selecionado entre mais de 100 propostas em edital nacional. O trecho beneficiado vai da Estrada das Doze Tribos até a Capela São Judas Tadeu, totalizando 7 km de obras, com previsão de pista de 12 metros de largura e acostamento adicional.

Agora, a Prefeitura de Londrina irá protocolar o projeto junto ao governo do Paraná para buscar recursos necessários à execução das obras. Além deste trecho, há previsão de revitalização de outros 2 km próximos ao Arco Leste, com orçamento estimado em R$ 7 milhões.

Segundo o prefeito Tiago Amaral, a revitalização atende a uma antiga reivindicação dos moradores e usuários da estrada, que enfrentam dificuldades devido à via estreita e desgastada. O objetivo é garantir mais segurança para motoristas, ciclistas e caminhões que circulam diariamente pelo local, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico da região.

O secretário municipal de Obras, Fábio Alves de Oliveira, destacou que a obra vai melhorar significativamente a mobilidade urbana, facilitando o tráfego e reduzindo riscos de acidentes. Já representantes do Ceal e do CEL ressaltaram a importância do projeto para produtores rurais e empreendedores locais, que dependem da estrada para o transporte de mercadorias e para o acesso de visitantes aos estabelecimentos da região.

A Estrada do Limoeiro é considerada um dos principais corredores rurais de Londrina, movimentando mais de 5 mil veículos nos fins de semana e conectando propriedades agrícolas, restaurantes, chácaras e pesque-pagues. A expectativa é que, com a nova infraestrutura, a região ganhe ainda mais destaque e atraia novos investimentos.

O projeto foi desenvolvido em cerca de quatro meses pela Zocco Engenharia, com apoio técnico da Prefeitura e acompanhamento das entidades envolvidas. A próxima etapa depende da liberação de recursos estaduais para que as obras possam começar.

Acompanhe as novidades sobre obras e infraestrutura em Londrina aqui no Portal Cambé. Deixe seu comentário, compartilhe a notícia e siga nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que movimenta a região.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#Estrada do Limoeiro#INFRAESTRUTURA#londrina#Mobilidade urbana#Obras Públicas#produção agrícola#REVITALIZAÇÃO#turismo rural
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Redação Portal Cambé
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