 Pular para o conteúdo
segunda-feira, 9 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Projeto para revitalização da Estrada do Limoeiro avança em Londrina
Ver últimas
Brasil

CLDF vota proposta que permite reeleição de membros da Mesa Diretora

CLDF vota proposta que libera reeleição de membros da Mesa Diretora. Entenda o impacto da medida e acompanhe as decisões da Casa.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
PublicidadeClinica Matéria
CLDF vota proposta que permite reeleição de membros da Mesa Diretora
CLDF vota proposta que permite reeleição de membros da Mesa Diretora
Compartilhe

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deve decidir nesta terça-feira (10) sobre a proposta que autoriza deputados distritais reeleitos a concorrerem novamente aos cargos da Mesa Diretora no início da próxima legislatura, prevista para 2027-2029.

A Proposta de Emenda à Lei Orgânica (Pelo) nº 22/2026, apresentada pelo Pastor Daniel de Castro (PP) e outros parlamentares, já foi aprovada em primeiro turno no final de outubro e agora aguarda votação final. O texto mantém o mandato de dois anos para os integrantes da Mesa, proíbe a reeleição dentro da mesma legislatura, mas libera a disputa para deputados que renovarem o mandato ao início de uma nova legislatura.

Se aprovada, a medida permitirá que oito dos nove atuais membros da Mesa Diretora, reeleitos nas últimas eleições, possam tentar permanecer nos cargos de comando da Casa. Entre eles estão o presidente Wellington Luiz (MDB) e o próprio Pastor Daniel de Castro, atual primeiro-secretário.

De acordo com Daniel de Castro, a proposta busca alinhar a Lei Orgânica do DF ao que determina a Constituição Federal, que proíbe reeleição consecutiva no mesmo mandato, mas não impede a disputa em nova legislatura. O tema, no entanto, já foi alvo de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeita reeleições ilimitadas e defende a alternância de poder.

Em 2024, um acordo entre os deputados distritais já havia garantido a recondução de Wellington Luiz e outros sete membros da Mesa para um novo mandato de dois anos. Apenas Paula Belmonte (PSDB), segunda vice-presidente, não poderá disputar novamente, pois não foi reeleita deputada distrital.

Durante a primeira votação, o deputado Thiago Manzoni (PL) alertou para o risco de inconstitucionalidade da proposta e sugeriu um texto que limitasse a dois mandatos consecutivos no mesmo cargo, mesmo em legislaturas diferentes. A sugestão não avançou por questões regimentais.

O debate sobre reeleição na Mesa Diretora é recorrente na CLDF e reflete discussões nacionais sobre limites de permanência em cargos de direção legislativa. A decisão desta terça-feira pode impactar o funcionamento e a dinâmica política da Casa nos próximos anos.

Acompanhe as novidades e deixe sua opinião nos comentários ou siga o Portal Cambé para mais atualizações sobre política local e regional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#CLDF#Deputados Distritais#Distrito Federal#lei orgânica#Mesa Diretora#Politica#reeleição#Wellington Luiz
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress