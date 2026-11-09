Londrina abre 448 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina anunciou nesta segunda-feira (9) a abertura de 448 vagas de emprego em diferentes áreas da cidade. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e funções, incluindo vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e trabalhadores em reabilitação.

Entre as funções com maior destaque está a de auxiliar de logística, que oferece 71 vagas. Destas, 50 exigem Ensino Médio completo e 20 pedem Ensino Fundamental, sem necessidade de experiência. Os salários variam de R$ 2.000 a R$ 2.240, além de benefícios.

Outra função bastante procurada é a de servente de limpeza, com 67 vagas disponíveis. A maioria não exige escolaridade mínima, mas requer experiência de pelo menos dois meses para 50 dessas vagas, que são para turnos em escala 12×36 ou 5×2. Os salários vão de R$ 1.700 a R$ 1.900, acrescidos de benefícios.

O cargo de açougueiro também está em alta, com 26 vagas. A maioria não exige experiência ou escolaridade mínima, com salários de R$ 2.078,12 a R$ 2.800, mais benefícios. Para auxiliar de cozinha, há 24 vagas com salários entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Nove dessas não exigem experiência, enquanto as demais pedem de dois a seis meses de atuação na área.

Vagas reservadas para PCD e reabilitados

Para Pessoas com Deficiência (PCD) e trabalhadores em reabilitação, estão disponíveis oito vagas. O destaque é para vigilante patrimonial, com cinco oportunidades, exigindo Ensino Fundamental completo e curso de formação na área. O salário é de R$ 2.536, além de benefícios. Também há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório e repositor de mercadorias.

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem consultar o mural de vagas no site da Secretaria e verificar os requisitos de cada função. O encaminhamento é feito mediante agendamento prévio, que pode ser realizado online. As vagas podem ser preenchidas rapidamente, então é importante se candidatar o quanto antes.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda fica na Rua Pernambuco, 162, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Contexto e impacto para Londrina

A oferta de vagas chega em um momento importante para Londrina, que busca fortalecer o mercado de trabalho local e ampliar as oportunidades para diferentes perfis de trabalhadores. A iniciativa atende uma demanda antiga da população, especialmente de quem procura o primeiro emprego ou a reinserção no mercado.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br