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Polícia Militar do Paraná recebe policiais tchecos para intercâmbio

Polícia Militar do Paraná recebe comitiva tcheca para intercâmbio de experiências e reforça cooperação internacional em segurança pública. Confira os detalhes.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Polícia Militar do Paraná recebe policiais tchecos para intercâmbio
Polícia Militar do Paraná recebe policiais tchecos para intercâmbio
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A Polícia Militar do Paraná recebeu nesta segunda-feira (9) uma comitiva de policiais da República Tcheca, marcando o início de uma série de atividades de intercâmbio institucional entre as duas corporações. A visita, realizada em Curitiba, contou com a presença do coronel Alexandre Lopes Dias, comandante do Comando de Missões Especiais (CME), além de outros oficiais e do cônsul tcheco Patrik Kahout.

Durante a agenda, os policiais estrangeiros conhecerão de perto as estruturas operacionais e administrativas do CME e de suas unidades subordinadas. O objetivo principal é promover a troca de experiências, metodologias e práticas de segurança pública, fortalecendo a cooperação técnica entre o Paraná e a República Tcheca.

Intercâmbio valoriza boas práticas policiais

A programação inclui visitas a diferentes sedes da Polícia Militar, onde os visitantes poderão acompanhar de perto as doutrinas e estratégias empregadas no estado. Segundo a corporação, a iniciativa busca aprimorar o trabalho policial por meio da troca de conhecimentos e da aproximação de diretrizes entre os países.

Relação internacional e impacto local

O intercâmbio reforça a abertura da Polícia Militar do Paraná para parcerias internacionais, o que pode resultar em melhorias na segurança pública local. Para a comunidade, a troca de experiências contribui para a atualização constante das práticas policiais, beneficiando diretamente a população paranaense.

Histórico de cooperação

Nos últimos anos, a Polícia Militar do Paraná tem investido em parcerias e capacitações com instituições de outros países, buscando inovação e excelência no serviço prestado. A visita da comitiva tcheca reforça esse compromisso com a modernização e a integração internacional.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

Tags
#CME#cooperação internacional#Curitiba#intercâmbio policial#Notícias Paraná#policia militar do parana#República Tcheca#segurança pública
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Redação Portal Cambé
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