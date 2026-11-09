Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 24 milhões nesta segunda-feira (9); confira os prêmios e como apostar

Dupla Sena lidera as premiações com R$ 11,6 milhões; Lotomania, Dia de Sorte, Quina, Lotofácil e Super Sete também terão sorteios nesta segunda-feira.

A segunda-feira, 9 de novembro de 2026, promete movimentar as casas lotéricas de todo o Brasil. A Caixa Econômica Federal realiza nesta noite seis sorteios das Loterias Caixa, com prêmios estimados que, somados, chegam a R$ 24,55 milhões.

O maior destaque é a Dupla Sena, que poderá pagar R$ 11,6 milhões no concurso 3030. Também estão programados os sorteios da Lotomania, Dia de Sorte, Quina, Lotofácil e Super Sete.

Todos os sorteios estão previstos para começar a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Confere Loteria+1

Confira os concursos e os prêmios de hoje (09/11)

Modalidade Concurso Prêmio estimado Aposta simples Dupla Sena 3030 R$ 11.600.000,00 R$ 3,00 Lotomania 2997 R$ 4.000.000,00 R$ 3,00 Dia de Sorte 1343 R$ 3.700.000,00 R$ 2,50 Quina 7163 R$ 3.000.000,00 R$ 3,00 Lotofácil 3825 R$ 2.000.000,00 R$ 3,50 Super Sete 920 R$ 250.000,00 R$ 3,00 Total R$ 24.550.000,00

Valores estimados para os prêmios principais, sujeitos à confirmação pela Caixa. Fonte: Loterias Caixa e calendário de concursos de 09/11/2026. Confere Loteria+1

Dupla Sena: prêmio de R$ 11,6 milhões

A Dupla Sena é a modalidade com a maior premiação prevista para esta segunda-feira. O concurso 3030 tem prêmio principal estimado em R$ 11,6 milhões.

Uma das principais características dessa loteria é a realização de dois sorteios por concurso. Assim, com uma única aposta, o jogador participa de duas oportunidades de premiação.

Para apostar, é necessário escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,00.

São premiadas as apostas que acertarem três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um dos dois sorteios.

Lotomania: prêmio estimado em R$ 4 milhões

A Lotomania realiza nesta segunda-feira o concurso 2997, com previsão de pagamento de R$ 4 milhões para o prêmio principal.

Nessa modalidade, o apostador deve escolher 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99.

São sorteadas 20 dezenas, e recebem prêmios os participantes que acertarem 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Uma curiosidade é que também existe premiação para quem não acertar nenhuma dezena.

A aposta custa R$ 3,00, independentemente dos números escolhidos.

Dia de Sorte: R$ 3,7 milhões em jogo

O concurso 1343 do Dia de Sorte terá prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

A modalidade é inspirada em datas especiais e permite que os participantes escolham seus números da sorte.

Para jogar, o apostador seleciona de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de um Mês de Sorte, entre janeiro e dezembro.

No sorteio, são extraídos sete números e um mês. Existem premiações para quem acertar quatro, cinco, seis ou sete números, além do Mês de Sorte.

A aposta mínima custa R$ 2,50.

Quina: concurso 7163 pode pagar R$ 3 milhões

A Quina também integra a programação desta segunda-feira, com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

No concurso 7163, serão sorteados cinco números entre 80 disponíveis.

O jogador pode marcar de 5 a 15 dezenas no volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.

A modalidade oferece premiações para quem acertar dois, três, quatro ou cinco números.

Lotofácil: concurso 3825 tem prêmio de R$ 2 milhões

A Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa, realiza nesta segunda-feira o concurso 3825, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

São sorteadas 15 dezenas. Recebem prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O valor da aposta simples, com 15 dezenas, é de R$ 3,50.

Super Sete: prêmio estimado em R$ 250 mil

O Super Sete encerra a relação dos sorteios previstos para esta segunda-feira.

O concurso 920 poderá distribuir R$ 250 mil na faixa principal.

Diferentemente das demais modalidades, o volante é dividido em sete colunas, cada uma com números de 0 a 9.

Na aposta simples, o participante escolhe um número em cada coluna, totalizando sete números.

Durante o sorteio, é extraído um número para cada coluna. Existem premiações para quem acertar de três a sete colunas.

A aposta mínima custa R$ 3,00.

Como apostar nas loterias desta segunda-feira?

Os interessados em concorrer aos prêmios podem registrar suas apostas presencialmente ou pela internet.

As opções disponíveis são:

Casas lotéricas: unidades credenciadas pela Caixa Econômica Federal em Cambé, Londrina e demais cidades brasileiras.

Site oficial: pelo portal Loterias Online da Caixa.

Aplicativo Loterias Caixa: disponível para dispositivos móveis.

Bolões: modalidade que permite dividir o custo das apostas e eventuais premiações entre participantes.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos.

Até que horas é possível apostar?

As apostas simples para os concursos desta segunda-feira podem ser realizadas até as 20h, pelo horário de Brasília.

Os sorteios começam a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. caixanoticias.caixa.gov.br

Onde acompanhar os resultados das loterias?

Após a realização dos sorteios, os números premiados e a quantidade de ganhadores de cada faixa poderão ser consultados no site oficial das Loterias Caixa.

Os apostadores devem guardar os comprovantes de seus jogos, pois eles são necessários para solicitar o pagamento em caso de premiação.

Vale lembrar que os valores divulgados são estimativas e que os prêmios efetivamente pagos dependem das regras de cada modalidade e da quantidade de apostas vencedoras.

A Caixa orienta que os participantes confiram cuidadosamente seus bilhetes e respeitem os prazos para resgate dos prêmios.

Jogue com responsabilidade. As loterias são jogos de azar, e nenhuma combinação de números garante uma premiação.