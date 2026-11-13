 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Saúde

Integração entre equipes aéreas e terrestres aprimora resgates no Paraná

Integração entre equipes aéreas e terrestres do Samu reforça atendimento de urgência no Paraná. Saiba como isso beneficia a população.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Saúde
PublicidadeClinica Matéria
Integração entre equipes aéreas e terrestres aprimora resgates no Paraná
Integração entre equipes aéreas e terrestres aprimora resgates no Paraná
Compartilhe

A IV Jornada Aeromédica do Samu Curitiba Metropolitano reuniu, nesta semana, profissionais de saúde, equipes de resgate aéreo, secretarias municipais e estaduais, além de representantes de órgãos de segurança pública de todo o Paraná. O evento aconteceu em Curitiba e teve como objetivo principal fortalecer a integração entre equipes terrestres e aéreas no atendimento de urgência e emergência.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para otimizar o tempo de resposta em situações críticas, como acidentes graves e remoções de pacientes em estado delicado. A troca de experiências entre os participantes permitiu o alinhamento de protocolos e o compartilhamento de boas práticas, essenciais para salvar vidas em situações de risco.

O Samu Metropolitano destacou a importância da atuação conjunta com os serviços aeromédicos, que têm papel fundamental no atendimento rápido em regiões de difícil acesso ou quando cada minuto é decisivo para o paciente. A presença de equipes multidisciplinares reforça o compromisso com a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população.

Nos últimos anos, a integração entre os diferentes setores de emergência tem sido fundamental para ampliar a cobertura e a agilidade nos atendimentos em todo o Estado. Eventos como a Jornada Aeromédica reforçam a capacitação dos profissionais e promovem avanços contínuos no sistema de saúde paranaense.

O fortalecimento dessas parcerias impacta diretamente a vida dos moradores, garantindo socorro mais rápido e eficiente em situações de urgência. A população do Paraná pode contar com equipes cada vez mais preparadas para agir em momentos críticos.

Fique por dentro das novidades do atendimento de emergência em nossa região, compartilhe esta notícia e acompanhe o Portal Cambé para mais informações sobre saúde e segurança.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Tags
##saude#atendimento de urgência#Curitiba#EMERGÊNCIA#paraná#resgate aéreo#samu#segurança
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.