Integração entre equipes aéreas e terrestres aprimora resgates no Paraná

A IV Jornada Aeromédica do Samu Curitiba Metropolitano reuniu, nesta semana, profissionais de saúde, equipes de resgate aéreo, secretarias municipais e estaduais, além de representantes de órgãos de segurança pública de todo o Paraná. O evento aconteceu em Curitiba e teve como objetivo principal fortalecer a integração entre equipes terrestres e aéreas no atendimento de urgência e emergência.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para otimizar o tempo de resposta em situações críticas, como acidentes graves e remoções de pacientes em estado delicado. A troca de experiências entre os participantes permitiu o alinhamento de protocolos e o compartilhamento de boas práticas, essenciais para salvar vidas em situações de risco.

O Samu Metropolitano destacou a importância da atuação conjunta com os serviços aeromédicos, que têm papel fundamental no atendimento rápido em regiões de difícil acesso ou quando cada minuto é decisivo para o paciente. A presença de equipes multidisciplinares reforça o compromisso com a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população.

Nos últimos anos, a integração entre os diferentes setores de emergência tem sido fundamental para ampliar a cobertura e a agilidade nos atendimentos em todo o Estado. Eventos como a Jornada Aeromédica reforçam a capacitação dos profissionais e promovem avanços contínuos no sistema de saúde paranaense.

O fortalecimento dessas parcerias impacta diretamente a vida dos moradores, garantindo socorro mais rápido e eficiente em situações de urgência. A população do Paraná pode contar com equipes cada vez mais preparadas para agir em momentos críticos.

Fique por dentro das novidades do atendimento de emergência em nossa região, compartilhe esta notícia e acompanhe o Portal Cambé para mais informações sobre saúde e segurança.

Fonte: www.saude.pr.gov.br