Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O médico e escritor Drauzio Varella foi eleito nesta quinta-feira (12) para integrar a Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a cadeira 32, anteriormente pertencente ao jornalista Zuenir Ventura. A eleição contou com 37 votantes e Varella recebeu 29 votos, superando outros 17 candidatos.

Em entrevista após o anúncio, Drauzio revelou surpresa com a escolha, afirmando que nunca havia imaginado fazer parte da ABL. Ele destacou que sua trajetória como escritor começou aos 59 anos, inspirada pelas experiências como médico voluntário no presídio do Carandiru, em São Paulo, entre 1989 e 2002. Desses anos surgiram obras como “Estação Carandiru”, vencedor do Prêmio Jabuti e adaptado para o cinema, além de “Carcereiros” e “Prisioneiras”.

Além das histórias do sistema prisional, Drauzio também escreveu sobre saúde, ciência e suas viagens à Amazônia, como em “O sentido das águas: Histórias do Rio Negro”, lançado em 2025. Sua produção literária é reconhecida pelo olhar humano e pela abordagem de temas sociais relevantes.

A Companhia das Letras, editora responsável pela publicação de seus principais livros, homenageou Drauzio nas redes sociais, ressaltando seu papel em dar visibilidade a personagens e questões muitas vezes esquecidas pela sociedade.

O presidente da ABL, Merval Pereira, destacou que Drauzio Varella foi escolhido não apenas por sua carreira médica, mas por sua atuação como escritor e homem público, sempre engajado em causas sociais e de saúde. Personalidades como Gilberto Gil e Rosiska Darcy também celebraram a chegada do novo imortal à Academia.

Nascido em São Paulo em 1943, Drauzio Varella é médico cancerologista e um dos mais conhecidos comunicadores de saúde do Brasil. Formado pela USP, foi pioneiro ao abordar temas como a aids na mídia e se tornou referência ao levar informação médica acessível ao público, seja na televisão, rádio, jornais ou internet.

Com a eleição de Drauzio, a ABL reforça sua tradição de reunir grandes nomes da literatura e da ciência, reconhecendo trajetórias que contribuem para a cultura e o conhecimento no país.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br