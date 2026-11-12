Londrina testa novo ponto digital para servidores municipais

A Prefeitura de Londrina iniciou a fase de testes de uma nova plataforma de ponto digital para os servidores municipais. O sistema, que começou a ser experimentado na última semana, permite o registro de entrada, saída e demais procedimentos funcionais de forma remota, tanto pelo celular quanto pelo computador, utilizando reconhecimento facial e geolocalização.

Modernização do controle de ponto

Após quase 20 anos com o mesmo modelo eletrônico, Londrina aposta em tecnologia para facilitar a rotina de cerca de 10 mil servidores. O novo ponto digital traz mais agilidade, praticidade e segurança, além de reduzir o uso de papel e o tempo gasto com processos manuais.

Como funciona o novo sistema

O servidor pode acessar o sistema pelo celular, sem necessidade de baixar aplicativos, ou pelo computador, usando login, senha e imagem facial. O recurso de georreferenciamento delimita as áreas autorizadas para registro do ponto, garantindo controle e transparência. Caso o registro seja feito fora da área permitida, o sistema notifica o usuário e informa a chefia imediata.

Fase de testes e próximos passos

Atualmente, cerca de 170 servidores das secretarias de Recursos Humanos, Planejamento e Educação já utilizam a plataforma em caráter experimental. A previsão é que a primeira etapa dure pelo menos um mês, com expansão gradual para outros setores. Durante o teste, o ponto tradicional segue em uso por segurança. O lançamento oficial está previsto para 2027, sem data definida.

Impacto nas escolas e setores administrativos

A Escola Municipal Maria Cândido Peixoto Sales, no Jardim Santa Fé, é a primeira unidade escolar a adotar o sistema. Professores e funcionários relatam ganhos em autonomia e praticidade, com menos filas e mais facilidade para justificar horários e anexar documentos como atestados médicos e pedidos de férias, tudo pelo ambiente digital.

Contexto e histórico

Londrina tem buscado modernizar seus processos administrativos para acompanhar o crescimento da cidade e atender melhor seus servidores. A digitalização do controle de ponto representa um avanço significativo, principalmente para setores como Educação e Saúde, que concentram grande número de funcionários e matrículas.

Com a implantação do novo sistema, a expectativa é de mais eficiência nos registros, economia de tempo e redução de erros, beneficiando tanto gestores quanto servidores municipais.

O Portal Cambé incentiva os leitores a compartilharem suas opiniões sobre a novidade e a acompanharem as próximas etapas dessa modernização nos canais oficiais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br