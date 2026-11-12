Londrina realiza Dia da Transparência para debater gestão pública

No dia 1º de dezembro, Londrina será palco do Dia da Transparência, um evento regional promovido pela Controladoria-Geral do Município (CGM) com o objetivo de discutir e fortalecer a transparência e o controle social na administração pública.

O encontro acontece no Anfiteatro Cyro Grossi, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), com atividades programadas para os períodos da manhã e da tarde. A iniciativa é voltada principalmente para gestores, servidores e profissionais ligados às áreas de controle interno, transparência, integridade, ouvidoria e gestão pública, mas também está aberta a todos os interessados no tema.

Evento incentiva boas práticas e participação social

Com o tema “Transparência Pública e Controle Social: caminhos para uma gestão íntegra e participativa”, o evento busca promover a troca de experiências e o intercâmbio de boas práticas entre instituições e municípios da região. A programação inclui palestras e debates sobre mecanismos de transparência, participação cidadã e integridade na gestão pública.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sistema Integrado de Gestão de Eventos Científicos (Sigec) da UEL. A proposta é incentivar o diálogo institucional e disseminar práticas que contribuam para uma administração pública mais acessível e comprometida com o interesse coletivo.

Parcerias regionais e apoio institucional

O Dia da Transparência é uma realização da CGM em parceria com a UEL, o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social (CMTCS), a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e o Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (Nigep/UEL). O evento pretende reunir representantes de Londrina e de cidades vizinhas, ampliando o debate sobre transparência e controle social na região.

Contexto e importância para Londrina

Nos últimos anos, a busca por uma gestão pública mais transparente tem sido pauta constante em Londrina, refletindo o desejo da população por maior acesso à informação e participação nas decisões do município. Eventos como este reforçam o compromisso da cidade com a ética e a responsabilidade na administração dos recursos públicos.

Moradores, servidores e gestores interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo site da UEL. O Portal Cambé incentiva a comunidade a participar, debater e compartilhar iniciativas que fortalecem a cidadania.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br