Polícia Militar apreende 10 kg de drogas e prende mulher em Almirante Tamandaré

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 10 quilos de drogas e na prisão de uma mulher por tráfico em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, na última quarta-feira (11). A ação foi desencadeada após denúncias sobre a venda de entorpecentes na cidade.

Após o recebimento das informações, equipes do 1º Comando Regional intensificaram o patrulhamento e abordaram um veículo suspeito. Durante a vistoria, foram encontradas 365 pedras de crack, uma porção de maconha, celulares e dinheiro em espécie.

As investigações levaram os policiais a outros dois endereços ligados ao caso. Nos locais, foram localizados aproximadamente 10 mil microtubos de cocaína, 3,4 quilos de crack, 260 gramas de maconha, R$ 1.031, três balanças de precisão, três celulares, um carregador de arma e anotações do tráfico.

A suspeita foi detida e, junto com todo o material apreendido, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Almirante Tamandaré para os procedimentos legais.

Segurança reforçada e impacto local

Moradores de Almirante Tamandaré têm relatado preocupação crescente com o tráfico de drogas na região. A operação da PMPR reforça o combate ao crime e busca trazer mais tranquilidade para a comunidade.

Histórico de ações na cidade

Nos últimos anos, Almirante Tamandaré tem sido alvo de operações policiais contra o tráfico, refletindo o esforço das autoridades em coibir a criminalidade e proteger os moradores.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br