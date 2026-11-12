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Mega-Sena 3085 sorteia R$ 20 milhões nesta quinta-feira; veja como apostar

Por Redação Portal CambéAtualizada em 12/11/2026 às 21:082 min de leitura
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Concurso de final 5 recebe reforço da reserva acumulada. O Portal Cambé divulga o resultado logo após o sorteio.

Clique aqui para conferir o resultado:

Confira as dezenas

Resultado da Mega-Sena

Concurso 3085 • 12/11/2026

  • 10
  • 59
  • 27
  • 37
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  • 29

Sorteio Realizado

Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (12) o concurso 3085, com prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio será às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

O valor aumentou porque o concurso termina em 5. Pelas regras da Mega-Sena, parte do dinheiro arrecadado em cada sorteio vai para uma reserva, que é somada ao prêmio dos concursos de final 0 ou 5.

Onde apostar

Dá para apostar até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira:

  • nas casas lotéricas de todo o país, incluindo as de Cambé;
  • no site Loterias Caixa;
  • no aplicativo Loterias Caixa, para celular;
  • pelo internet banking da Caixa, para quem é correntista.

Nas apostas pela internet, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking. Só maiores de 18 anos podem apostar.

Quanto custa

A aposta simples, com seis números entre os 60 do volante, custa R$ 6. A chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Com mais números marcados, a chance aumenta, mas o preço também sobe: 7 dezenas custam R$ 42 e 8 dezenas, R$ 168.

Outra opção é o Bolão Caixa, em que um grupo divide o valor do jogo. Na Mega-Sena, o bolão custa no mínimo R$ 18, dividido em cotas.

Resultado no Portal Cambé

O Portal Cambé vai divulgar as dezenas sorteadas do concurso 3085 logo após o sorteio, nesta quinta-feira à noite, com o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa. Volte ao portal para conferir sua aposta.

Tags
#apostas#caixa#cambé#loterias#mega sena
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.