Patrulha Rural da PM reforça segurança em Cambé

Equipes da Polícia Militar percorreram propriedades rurais, conversaram com produtores e distribuíram placas de identificação de ambientes monitorados.

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Patrulha Rural Comunitária de Cambé, realizou nesta quarta-feira (11) uma operação de patrulhamento ostensivo e preventivo na zona rural do município. A ação incluiu visitas a propriedades, contato direto com produtores rurais e entrega de placas de identificação de ambientes monitorados, com o objetivo de ampliar a segurança no campo.

A atividade foi desenvolvida por policiais da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM).

Além da presença das equipes nas estradas rurais, os policiais buscaram estreitar o relacionamento com moradores e trabalhadores que vivem ou desenvolvem atividades agrícolas no município.

Polícia Militar realiza visitas a produtores rurais

Durante o patrulhamento, os policiais percorreram vias rurais e realizaram visitas comunitárias em propriedades privadas de Cambé.

A iniciativa faz parte das estratégias de policiamento preventivo adotadas pela Polícia Militar para aproximar as equipes de segurança pública das comunidades que vivem fora da área urbana.

O contato direto com os produtores permite fortalecer a comunicação entre a população rural e a corporação, incentivando a participação dos moradores nas ações de prevenção.

Placas de identificação reforçam ações preventivas

Uma das atividades realizadas durante a operação foi a entrega de placas com a identificação “Ambiente Monitorado”.

O material integra as iniciativas de segurança desenvolvidas pela Patrulha Rural Comunitária e reforça a presença do policiamento preventivo nas propriedades atendidas.

A identificação também representa a aproximação entre os produtores e a Polícia Militar, destacando a importância da colaboração da comunidade para a segurança no campo.

Patrulhamento busca ampliar a segurança na zona rural de Cambé

A zona rural de Cambé reúne propriedades agrícolas, áreas de produção e famílias que dependem das estradas e acessos rurais para suas atividades diárias.

Nesse ambiente, o trabalho preventivo da Polícia Militar desempenha um papel importante na proteção dos moradores, trabalhadores e patrimônios rurais.

Segundo a corporação, a presença policial e as visitas comunitárias procuram fortalecer os laços de confiança com os produtores, ampliar a sensação de segurança e proporcionar maior tranquilidade às famílias que vivem no campo.

A atuação da Patrulha Rural também contribui para manter um canal de comunicação entre a comunidade e as equipes responsáveis pelo policiamento da região.

Segurança no campo depende da participação da comunidade

O policiamento comunitário tem como uma de suas principais características a aproximação entre os agentes de segurança e a população.

Em municípios como Cambé, onde a atividade agrícola faz parte da economia local, essa integração ganha importância pela extensão das áreas rurais e pelas características das propriedades.

As visitas preventivas ajudam a manter a presença da Polícia Militar nessas localidades e incentivam os moradores a comunicar situações suspeitas pelos canais oficiais.

A ação realizada na quarta-feira reforça o trabalho da Patrulha Rural Comunitária, que atua para garantir maior proximidade com a população e ampliar a prevenção no campo.

Como acionar a Polícia Militar e fazer denúncias

A população pode colaborar com as ações de segurança pública comunicando ocorrências e situações suspeitas aos órgãos competentes.

190 — Polícia Militar: atendimento de emergências policiais.

Aplicativo 190 PR: canal digital para acionamento da Polícia Militar.

181 — Disque-Denúncia: recebimento de denúncias.

193 — Corpo de Bombeiros: atendimento de emergências e situações que necessitem de socorro.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a proteção da população por meio do lema: “Presença que protege. Proximidade que fortalece.”

Acompanhe as notícias de segurança em Cambé

O Portal Cambé acompanha as principais ocorrências policiais e ações de segurança pública no município.

Você mora ou trabalha na zona rural de Cambé? Conte nos comentários como avalia a presença da Patrulha Rural na região.

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