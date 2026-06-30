Mbappé brilha, França vence Suécia por 3 a 0 e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

A seleção francesa confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Suécia por 3 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira (30), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O atacante Kylian Mbappé foi o grande destaque da partida, marcando dois gols e se tornando o maior artilheiro em jogos de mata-mata de Mundiais, com 10 gols. O terceiro gol francês foi anotado pelo meio-campista Barcola.

Desde o início, a França controlou as ações ofensivas. Aos 15 minutos, Digne arriscou de fora da área, mas o goleiro Zetterstrom defendeu. Aos 19, Mbappé chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. O time francês seguiu pressionando, acertando a trave e criando boas chances até abrir o placar aos 44 minutos, com Mbappé finalizando após jogada de Olise e Dembelé.

No segundo tempo, a França manteve o ritmo. Logo aos sete minutos, Barcola ampliou após passe de Olise. A equipe sueca não conseguiu reagir e viu Mbappé marcar o terceiro, aos 28 minutos, após nova assistência de Olise. Antes do apito final, Doué quase marcou o quarto, mas parou no goleiro adversário.

Com o resultado, a França avança para enfrentar o Paraguai nas oitavas de final, em partida marcada para sábado (4), às 18h, na Filadélfia. Já a Suécia se despede da competição.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br