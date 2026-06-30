Lula destaca importância do alimento e anuncia R$ 97,7 bi para agricultura familiar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou, nesta terça-feira (30), que garantir alimento é fundamental para a soberania de um país. A declaração foi feita durante o lançamento do novo Plano Safra voltado para agricultores familiares, em Brasília.

Durante o evento, Lula afirmou que investir na produção diversificada de alimentos é mais estratégico do que possuir armamentos. O presidente citou uma conversa antiga com o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, lembrando as dificuldades enfrentadas pela Venezuela na produção de itens básicos como leite e ovos.

O governo federal anunciou um pacote de R$ 97,7 bilhões para apoiar agricultores familiares. Os recursos contemplam linhas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural. Lula incentivou os produtores a utilizarem o financiamento disponível e informou que o governo busca reduzir as taxas de juros para o setor junto aos bancos públicos.

Segundo o presidente, o apoio à agricultura familiar movimenta a economia e beneficia as famílias do campo. Lula também destacou que há muitas terras sob domínio da União e defendeu o uso dessas áreas para fins produtivos, reforçando que o Brasil é um país pacífico e não necessita de grandes extensões para fins militares.

Vânia Marques, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), elogiou o reconhecimento do governo ao papel dos agricultores familiares. Ela ressaltou a importância das políticas públicas para mulheres do campo, promovendo autonomia financeira e diminuindo riscos de violência doméstica. Vânia também alertou para a necessidade de respostas rápidas diante das desigualdades sociais agravadas pelas mudanças climáticas.

Durante o evento, Lula expressou solidariedade à Venezuela, que enfrenta as consequências de terremotos recentes, resultando em quase duas mil mortes e milhares de desabrigados. O presidente afirmou que o Brasil está disposto a ajudar o país vizinho e pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br