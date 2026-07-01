Hospitais de Curitiba recebem R$ 58,2 milhões para ampliar atendimento

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba anunciaram nesta terça-feira (30) um novo investimento destinado aos hospitais da capital. O montante totaliza R$ 58,2 milhões, sendo R$ 34 milhões provenientes da Secretaria de Estado da Saúde e R$ 24,2 milhões repassados pela administração municipal.

O anúncio dos recursos ocorreu durante evento realizado na sede da Prefeitura de Curitiba, com a presença de autoridades estaduais e municipais. O objetivo do repasse é fortalecer o atendimento hospitalar na cidade, ampliando a capacidade de serviços e melhorando a estrutura das unidades de saúde.

Segundo as autoridades, os valores serão utilizados para custeio e melhorias em hospitais públicos, visando garantir mais qualidade e agilidade no atendimento à população curitibana. A iniciativa faz parte de uma estratégia conjunta para aprimorar o sistema de saúde local.

Fonte: www.saude.pr.gov.br