Depoimento de Jaques Wagner à Polícia Federal é adiado por falta de acesso à investigação

O depoimento do senador Jaques Wagner (PT-BA) à Polícia Federal, que estava marcado para esta sexta-feira (7), foi adiado após solicitação da defesa. Segundo o advogado Pablo Domingues, a equipe jurídica não conseguiu acessar integralmente o conteúdo da investigação devido a problemas técnicos.

De acordo com a defesa, Jaques Wagner só irá prestar esclarecimentos após ter acesso a todos os elementos do inquérito. O pedido de adiamento foi feito porque, mesmo tendo solicitado o acesso há quase um mês, a defesa ainda não conseguiu visualizar os documentos necessários.

A investigação faz parte da Operação Compliance Zero e apura possíveis ligações do senador com o empresário Augusto Lima, apontado como um dos intermediários no caso Banco Master. A Polícia Federal investiga suspeitas de vantagens indevidas e possíveis relações entre pessoas próximas ao parlamentar e empresas envolvidas no caso.

Jaques Wagner foi intimado pela Polícia Federal em 21 de julho e nega qualquer irregularidade. Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador também foi alvo de buscas e teve restrições em atividades econômicas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br