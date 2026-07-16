Home / Destaques / EBC debate avanços do futebol feminino em conferência internacional nos EUA

EBC debate avanços do futebol feminino em conferência internacional nos EUA

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 16 de julho de 2026 10:41

A cidade de Newark, em Nova Jersey, está sediando a Conferência de Futebol (Confut), um dos principais eventos do setor esportivo, que ocorre pela segunda vez nos Estados Unidos sob o nome Confut USA. O encontro reúne líderes e especialistas da indústria esportiva para debater temas atuais e estratégias de desenvolvimento.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) marca presença no evento, com a diretora-presidente Antonia Pellegrino participando como moderadora de dois painéis dedicados ao futebol feminino. O primeiro painel, “O Impacto Global do Futebol Feminino como Ferramenta de Transformação Social”, aborda como a modalidade pode promover inclusão, empoderamento e novas oportunidades para meninas e mulheres, tanto dentro quanto fora dos campos. O debate conta ainda com representantes de organizações internacionais e do setor privado.

O segundo painel, “A Paixão Mundial, Oportunidade do Brasil: Turismo, Futebol e Visibilidade Global”, discute os impactos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o evento deve movimentar cerca de R$ 8,8 bilhões e gerar quase 74 mil empregos no país.

A TV Brasil, emissora pública da EBC, é destaque na transmissão de campeonatos nacionais de futebol feminino, incluindo as divisões principais e de base. A Confut, criada em 2019, já se consolidou como espaço de diálogo e promoção do esporte, com novas edições previstas para o Brasil e Europa nos próximos anos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Senado aprova inclusão de educação financeira no currículo escola ...
16 de julho de 2026
Justiça Federal reforça combate ao crime organizado no setor de c ...
15 de julho de 2026
Cacique Raoni recebe alta após tratamento em São Paulo
15 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress