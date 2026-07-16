EBC debate avanços do futebol feminino em conferência internacional nos EUA

A cidade de Newark, em Nova Jersey, está sediando a Conferência de Futebol (Confut), um dos principais eventos do setor esportivo, que ocorre pela segunda vez nos Estados Unidos sob o nome Confut USA. O encontro reúne líderes e especialistas da indústria esportiva para debater temas atuais e estratégias de desenvolvimento.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) marca presença no evento, com a diretora-presidente Antonia Pellegrino participando como moderadora de dois painéis dedicados ao futebol feminino. O primeiro painel, “O Impacto Global do Futebol Feminino como Ferramenta de Transformação Social”, aborda como a modalidade pode promover inclusão, empoderamento e novas oportunidades para meninas e mulheres, tanto dentro quanto fora dos campos. O debate conta ainda com representantes de organizações internacionais e do setor privado.

O segundo painel, “A Paixão Mundial, Oportunidade do Brasil: Turismo, Futebol e Visibilidade Global”, discute os impactos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o evento deve movimentar cerca de R$ 8,8 bilhões e gerar quase 74 mil empregos no país.

A TV Brasil, emissora pública da EBC, é destaque na transmissão de campeonatos nacionais de futebol feminino, incluindo as divisões principais e de base. A Confut, criada em 2019, já se consolidou como espaço de diálogo e promoção do esporte, com novas edições previstas para o Brasil e Europa nos próximos anos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br