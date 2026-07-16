Londrina realiza novos mutirões para retirada de cabos e fios obsoletos no centro

Londrina Iluminação e Copel vão intensificar, na próxima semana, a limpeza de cabos e fios antigos na rede elétrica da região central de Londrina. Após a retirada de quase 1,5 tonelada de materiais na Avenida Higienópolis, as equipes atuarão em três novos pontos: Rua Paraíba (21/07), Rua Quintino Bocaiúva (22/07) e Avenida Paraná, incluindo o Calçadão (23/07).

Ao todo, a ação abrangerá 153 postes, contando com a participação das operadoras de telecomunicações, responsáveis pela remoção dos fios. O trabalho será fiscalizado por representantes do Crea-PR, Ceal e CRT-04, garantindo o cumprimento das normas técnicas.

Durante os mutirões, agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) vão controlar as interdições parciais das vias para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

Essas iniciativas, inéditas em Londrina e nas maiores cidades do Paraná, têm como principais objetivos aumentar a segurança no trânsito, evitando acidentes causados por fios soltos, e melhorar o visual urbano, reduzindo a poluição visual.

O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Horita, ressaltou que os resultados positivos obtidos na Avenida Higienópolis motivaram a continuidade dos mutirões, que devem ocorrer mensalmente até o fim do ano, conforme determinação da Prefeitura.

O cronograma prevê que, em agosto, a força-tarefa será realizada na Avenida Saul Elkind, na zona norte, e, posteriormente, em outras regiões como o entorno do Lago Igapó, Avenida Santos Dumont e Arthur Thomas.

Além da limpeza, a ação busca promover uma mudança cultural entre as operadoras, incentivando a retirada de cabos obsoletos sempre que houver manutenção ou instalação de novas fibras, contribuindo para uma cidade mais segura e organizada.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br