Agosto Cinza promove ações de prevenção a incêndios na Rede Municipal de Ensino

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Londrina participa da campanha pedagógica Agosto Cinza, voltada à conscientização da comunidade escolar para a prevenção de incêndios e outros acidentes.

Durante todo o mês, as unidades escolares da rede municipal promoverão ações educativas com estudantes, profissionais da educação, família e toda a comunidade, com o objetivo de disseminar orientações sobre prevenção, segurança e procedimentos em situações de emergência.

A campanha aproveita o mês de agosto, historicamente um dos períodos mais secos e com maior incidência de fogo no Brasil, para trabalhar o tema diretamente nas salas de aula, buscando fortalecer a cultura e a prevenção dentro das unidades escolares.

A cor cinza foi escolhida de forma simbólica para representar a fumaça gerada pelos incêndios.

Brigadinha Escolar.

Divulgação SME Entre as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Educação, está o Projeto Brigadinha Escolar destinado aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental (9 e 10 anos).

Desenvolvido ao longo do ano letivo, a iniciativa promove conhecimentos sobre segurança, prevenção de acidentes, primeiros socorros e cidadania.

A proposta busca desenvolver atitudes responsáveis diante de situações de risco e fortalecer a cultura da prevenção, reconhecendo os estudantes como multiplicadores de conhecimentos em seus contextos familiares e comunitários.

No primeiro semestre de 2026, aproximadamente 750 estudantes de 16 unidades escolares participaram do projeto.

Segundo a SME, entre os principais resultados observados destacam-se: ampliação dos conhecimentos sobre prevenção de acidentes; maior compreensão sobre procedimentos em emergências; desenvolvimento de atitudes de autocuidado e responsabilidade coletiva; fortalecimento da autonomia na identificação de situações de risco; sensibilização para o cuidado com animais domésticos e adoção responsável.

As ações também favoreceram o compartilhamento dos conhecimentos pelos estudantes junto às suas famílias, ampliando os efeitos educativos para além do ambiente escolar.

Segundo Claudia Elizabete Gonçalves, do Apoio Pedagógico dos projetos Brigadinha Escolar e Brigada Escolar da SME, a iniciativa vem apresentando resultados positivos e demonstra potencial de ampliação e fortalecimento nos próximos anos.

“O Projeto Brigadinha Escolar reafirma o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Londrina com a formação integral dos estudantes, contribuindo para a construção de uma cultura de prevenção, cidadania e valorização da vida”, afirmou.

Brigada Escolar.

Divulgação SME A Rede Municipal de Ensino também conta com a Brigada Escolar, voltado à capacitação de professores para atuação em situações de emergência.

Os cursos são realizados pela SME, por meio da Gerência de Ensino Fundamental e da Diretoria de Segurança Ocupacional (DSO) da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH).

Ao longo do primeiro semestre deste ano, foram atendidos 556 cursistas de 44 unidades escolares municipais.

“A presença de brigadistas nas escolas é fundamental para garantir uma resposta rápida e eficiente em emergências.

Ao conhecer os procedimentos corretos de socorro e vivenciar situações simuladas, o cursista estará apto a agir de maneira eficaz, evitando complicações futuras e, em muitos casos, salvando vidas”, enfatizou Claudia Gonçalves.

Brigada Escolar.

Divulgação SME Outras ações – Durante o mês, as unidades escolares também desenvolverão atividades pedagógicas sobre diferentes aspectos relacionados à prevenção.

Entre os temas abordados estão: os impactos das queimadas sobre o meio ambiente, com a destruição da fauna e da flora, e o prejuízo à saúde provocado pela fumaça, especialmente o agravamento de problemas respiratórios.

A prevenção de incêndios domésticos também está entre os assuntos trabalhados com os estudantes e suas famílias, com orientações sobre os cuidados com instalações elétricas, uso e sobrecarga de tomada, além de atenção durante o preparo de alimentos e a utilização do fogão.

Divulgação SME Dia D do Agosto Cinza – Como parte da programação do mês, haverá o Dia D do Agosto Cinza, no dia 28.

Ao longo de todo o dia, escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) desenvolverão atividades de conscientização definidas por cada unidade, como contação de histórias, produção de textos, rodas de conversa, simulados de evacuação e ações voltadas à saúde, abordando, por exemplo, os impactos da fumaça na saúde respiratória.

Segundo Gonçalves, as atividades buscam envolver toda a comunidade escolar de forma lúdica e educativa.

Ela lembrou que, na edição do ano passado, algumas escolas realizaram simulados de evacuação e desenvolveram projetos de autoria dos próprios estudantes.

“Em uma das unidades, por exemplo, as crianças produziram textos e ilustrações que deram origem a um livro sobre prevenção às queimadas.

Após a conclusão do trabalho, a obra foi apresentada para toda a escola durante uma contação de histórias, abordando os riscos e as consequências dos incêndios e das queimadas”, informou.

As ações do Agosto Cinza desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino seguem a Lei Municipal nº 12.658/2018, que instituiu o Agosto Cinza como um mês dedicado à prevenção e ao combate a incêndios em Londrina, e a Lei Estadual nº 21.013/2022, que inseriu a campanha no calendário oficial do Paraná, com o objetivo de promover a reflexão e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à prevenção de incêndios.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br