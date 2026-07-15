Vereadores de Cambé pedem melhorias em iluminação, trânsito e espaços públicos

Durante a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, vereadores apresentaram uma série de solicitações ao Poder Executivo, visando aprimorar a infraestrutura urbana em diferentes bairros da cidade.

Entre os pedidos, destacam-se a ampliação da iluminação pública, principalmente com a substituição de lâmpadas convencionais por luminárias de LED em vias como a rua Marechal Floriano Peixoto e avenida José Bonifácio, além da manutenção em quadras esportivas e espaços públicos.

Os parlamentares também sugeriram reforço na sinalização viária, incluindo a repintura de faixas de pedestres e vagas de estacionamento no centro, além da troca de placas de identificação de ruas para melhorar a visibilidade e a orientação dos motoristas.

No tema trânsito, foram solicitados estudos técnicos para implantação de redutores de velocidade em pontos estratégicos, como a rua 19 de Novembro, residencial Araucária, rua Zamberlan e avenida Esperança. Também foi sugerida a abertura de passagem no canteiro central da avenida Jácomo Rossini para facilitar o fluxo de veículos.

Outras demandas incluem reparos em banheiros e equipamentos do ginásio de esportes Edilson Carlos Marigo, limpeza de áreas públicas como o fundo de vale do Parque Zezão e a rua Floriano Bento Viana, além da regularização de fios de telefonia no jardim Silvino.

Por fim, foi proposta a implantação do serviço de coleta seletiva de recicláveis no jardim Santo André, buscando incentivar a sustentabilidade e o descarte correto de resíduos.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br