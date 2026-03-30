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Paraná: PMPR Apreende Mais de 2 Toneladas de Maconha e Recupera Veículos

30 de março de 2026

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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou operações entre os dias 26 e 29 de março, resultando na apreensão de mais de 2 toneladas de maconha e na recuperação de 39 veículos em diversas regiões do Estado. As ações fazem parte de iniciativas de combate à criminalidade e fiscalização de trânsito.

Resultados da Operação Força Total XXV

Durante a Operação Força Total XXV, que ocorreu entre quinta (26) e sexta-feira (27), foram abordadas 9,1 mil pessoas e inspecionados 4,4 mil veículos em 559 locais. A operação contou com a participação de 3,5 mil policiais militares e 1,5 mil viaturas. Foram presas 309 pessoas, apreendidos 34 menores e cumpridas 70 ordens judiciais. Além disso, foram emitidos 1.923 autos de infração de trânsito.

Apreensões e Recuperações

Nos dias de operação, foram registrados 224 flagrantes, 101 termos circunstanciados e 4,7 mil boletins de ocorrência. As autoridades apreenderam 18 armas de fogo, 84 munições, e além das toneladas de maconha, também foram encontradas porções de cocaína e crack. No total, 39 veículos foram recuperados e outros 65 recolhidos ao pátio.

Operação Lei Seca

No domingo (29), a PMPR conduziu a Operação Lei Seca, com foco na fiscalização de trânsito e prevenção de acidentes. Foram abordadas 2 mil pessoas e 1,7 mil veículos em 18 pontos diferentes, com a participação de 600 policiais militares e 270 viaturas. Durante a ação, 512 testes etilométricos foram realizados, resultando em 72 autos de infração por alcoolemia.

Impacto das Ações

As operações destacam a atuação integrada da corporação no combate à criminalidade e na promoção da segurança viária. Segundo o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a atuação estratégica e a intensificação das abordagens qualificadas são essenciais para desarticular redes criminosas e retirar entorpecentes de circulação.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

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Redação Portal Cambé
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