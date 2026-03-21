Sanepar Mobiliza Voluntários para Limpeza de Rios no Paraná

A Sanepar reuniu 350 voluntários em uma ação de limpeza de rios em comemoração ao Dia Mundial da Água. O evento, realizado em 22 de março, visa conscientizar a população sobre a importância de proteger os mananciais que garantem o abastecimento público.

Ação em Diversas Cidades

A limpeza foi realizada em 11 cidades do estado do Paraná, envolvendo moradores e colaboradores da Sanepar em um esforço conjunto para preservar os recursos hídricos.

Importância da Conscientização

A ação busca não apenas limpar os rios, mas também educar a sociedade sobre o papel crucial dos mananciais no fornecimento de água potável.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br