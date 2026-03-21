Diretores Paranaenses Concluem Formação Internacional no Chile

Neste sábado, o estado do Paraná receberá o primeiro grupo de diretores escolares que participaram de uma formação internacional no Chile. A iniciativa faz parte de um programa de aprimoramento para gestores educacionais promovido pelo estado.

Detalhes do Retorno

O retorno dos diretores está agendado para ocorrer em dois voos distintos, com chegadas previstas para as 15h05 e 17h05. Este retorno marca o encerramento do ciclo da primeira turma que participou do programa.

Importância da Capacitação

A formação no Chile visa proporcionar aos diretores uma visão internacional sobre práticas educacionais, ampliando suas competências e contribuindo para a melhoria da gestão escolar no Paraná.