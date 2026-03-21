Justiça do RJ emite 1.760 sentenças por violência doméstica em cinco dias

Entre os dias 9 e 13 de março, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) realizou um total de 4.491 atendimentos relacionados à violência doméstica. Destes, 1.760 resultaram em sentenças, evidenciando o intenso trabalho realizado durante a 32ª Semana da Justiça pela Paz em Casa.

Medidas Protetivas de Urgência

Além das sentenças, foram emitidas 1.163 medidas protetivas de urgência para mulheres ameaçadas em ambiente doméstico. Estas medidas são essenciais para garantir a segurança imediata das vítimas e prevenir futuros atos de violência.

Importância da Semana da Justiça pela Paz em Casa

A Semana da Justiça pela Paz em Casa, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2015, visa fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha e acelerar o andamento dos processos judiciais relacionados à violência de gênero. Esta iniciativa ocorre três vezes ao ano, reunindo esforços para combater a violência contra a mulher de forma eficaz.

Dados Relevantes

De acordo com o Observatório Judicial de Violência Contra a Mulher, o TJRJ já realizou 3.808 audiências sobre o tema nos primeiros meses de 2026, demonstrando um compromisso contínuo com a proteção das vítimas e a promoção da justiça.