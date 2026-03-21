Festival na Ilha do Mel marca despedida do Verão Maior Paraná

Nos dias 27 e 28 de março, a Ilha do Mel, localizada no Paraná, será palco de um festival especial que encerra a temporada do Verão Maior Paraná. O evento contará com apresentações de Vitor Kley, Maskavo, Lagum e Maneva. A iniciativa promete atrair visitantes para a região, oferecendo uma experiência musical única em um cenário paradisíaco.

Atrações Musicais

O festival reunirá artistas de renome no cenário musical brasileiro. Vitor Kley, conhecido por seus hits que embalam o verão, será uma das principais atrações. A banda Maskavo trará seu reggae característico, enquanto Lagum promete agitar o público com suas canções animadas. Por fim, Maneva completará a programação com seu estilo envolvente.

Acesso à Ilha do Mel

Para participar do festival, os interessados devem se dirigir à Ilha do Mel, uma Unidade de Conservação que oferece acesso exclusivo por barcos ou táxis náuticos. Esta característica especial do local garante uma experiência mais intimista e próxima à natureza, aumentando o encanto do evento.