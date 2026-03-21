Elefante-marinho visita praias de Alagoas durante troca de pelagem

Um elefante-marinho (Mirounga leonina) tem sido uma presença inusitada nas praias de Alagoas nos últimos dez dias. Desde o dia 11, o animal foi avistado nas praias de Ipioca e Garça, em Maceió, e em Barra de Santo Antônio, em Paripueira. O Instituto Biota de Conservação está monitorando o elefante-marinho, que passa por um processo natural de troca de pelagem.

Monitoramento e Processo Natural

O Instituto Biota de Conservação explica que a mudança de pelagem é comum para a espécie e pode durar de uma a quatro semanas. Durante esse período, é normal que o animal permaneça nas praias para descanso. O elefante-marinho não apresenta problemas de saúde, portanto, não há necessidade de intervenção.

Cuidados e Respeito ao Animal

A bióloga do instituto, Waltyane Bonfim, alerta sobre a importância de não perturbar o elefante-marinho. O instituto lançou uma campanha para conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar o espaço do animal, evitando contato ou qualquer forma de interação que possa ser considerada molestamento.

Campanha para Nomeação

Em uma iniciativa para engajar a comunidade, o instituto iniciou uma campanha para sugerir nomes para o elefante-marinho. As sugestões podem ser enviadas até o final da manhã de hoje, através das redes sociais do Instituto Biota.