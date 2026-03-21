Resgate de Homem Desaparecido em Morretes Realizado com Sucesso

Em uma operação bem-sucedida, o Corpo de Bombeiros localizou um homem que estava desaparecido há dois dias na região de Morretes. A ação envolveu o uso de tecnologias avançadas, como cão farejador e drone com leitura térmica, que foram fundamentais para o sucesso do resgate.

Tecnologia e Eficiência no Resgate

O uso de um cão farejador permitiu a rápida localização da vítima, enquanto o drone de leitura térmica ajudou a identificar a presença humana em uma área de difícil acesso. Este tipo de equipamento tem se mostrado cada vez mais eficaz em operações de busca e salvamento, acelerando o processo de resgate.

Estado de Saúde da Vítima

Ao ser encontrado, o homem estava consciente e orientado, apesar de apresentar várias escoriações pelo corpo e estar sem roupas. Ele recebeu os primeiros socorros no local antes de ser encaminhado para avaliação médica detalhada.