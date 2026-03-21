Moradores de Juiz de Fora Enfrentam Desafios Após Deslizamentos

Na comunidade Três Moinhos, em Juiz de Fora, Gilvan Leal Luzia, de 55 anos, vive em meio aos escombros de sua casa atingida por deslizamentos de terra. Desde o desastre, ele dorme em um colchão na garagem destruída, improvisando um abrigo com pedaços de telha e colchonetes.

Impacto das Chuvas na Zona da Mata Mineira

As fortes chuvas que atingiram a região em fevereiro resultaram na morte de 73 pessoas em Juiz de Fora e Ubá. Além das vidas perdidas, mais de mil moradias foram destruídas, deixando muitos sem abrigo.

Desafios Cotidianos

Sem assistência governamental imediata, Gilvan tenta reconstruir sua vida com recursos limitados. Ele relata que, apesar de problemas de saúde, continua a trabalhar informalmente para sobreviver, esperando por uma solução habitacional.

A Luta pela Recuperação

Kasciany Pozzi Bispo, feirante de 36 anos, também enfrenta dificuldades. Com a produção de cana-de-açúcar paralisada pela falta de acesso, sua principal fonte de renda está comprometida. Ela e outros moradores pedem por ações urgentes para a limpeza das vias e recuperação do bairro.

Medidas da Prefeitura

A Prefeitura de Juiz Fora anunciou que o auxílio calamidade será disponibilizado às famílias afetadas. Além disso, a maioria das escolas municipais já retomou as atividades, embora algumas ainda permaneçam fechadas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br