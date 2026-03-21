Paraná Implementa Monitoramento Rigoroso para Garantir Qualidade da Água

No Dia Mundial da Água, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná reforça a importância do programa Vigiagua, que realiza um acompanhamento detalhado de todo o sistema de produção de água nos 399 municípios do estado. O programa tem como objetivo principal assegurar que a água fornecida à população atenda aos padrões de qualidade exigidos pelas autoridades sanitárias.

Vigiagua: Um Pilar na Saúde Pública

O Vigiagua é uma iniciativa fundamental da Secretaria de Saúde do Paraná, que busca monitorar e melhorar continuamente a qualidade da água consumida pela população. Com a presença em todos os municípios do estado, o programa atua de forma integrada para identificar e mitigar possíveis riscos à saúde pública.

Mais Saúde no Campo: Foco na Zona Rural

Outra importante frente de trabalho é o programa Mais Saúde no Campo, que foca na promoção da saúde integral em áreas rurais. Essa iniciativa visa garantir que as comunidades rurais tenham acesso a água de qualidade, além de promover práticas que assegurem a saúde e bem-estar da população local.

Integração de Programas para Resultados Efetivos

A integração entre o Vigiagua e o Mais Saúde no Campo representa um avanço significativo na política de saúde pública do Paraná. Juntos, esses programas trabalham para transformar a qualidade da água em uma barreira eficaz contra doenças, reforçando a importância de ações preventivas e de monitoramento contínuo.