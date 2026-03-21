Dia da Síndrome de Down promove inclusão e combate preconceito

A Síndrome de Down, uma condição genética associada à deficiência intelectual, é relembrada anualmente no dia 21 de março. Esta data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Internacional da Trissomia do Cromossomo 21, visa combater o preconceito e promover a inclusão, assegurando direitos fundamentais como acesso à educação, saúde e trabalho.

Características e Diagnóstico

A condição, mais conhecida como Síndrome de Down, afeta cerca de um a cada 700 nascimentos no Brasil. Globalmente, a incidência é de um caso a cada 1.000 nascidos vivos. O diagnóstico pode ser feito durante a gestação por meio de exames de pré-natal. Entre as características físicas estão baixa estatura, olhos amendoados e face achatada.

Desafios de Saúde e Inclusão

Pessoas com Síndrome de Down podem enfrentar desafios como cardiopatias congênitas, problemas auditivos e visuais. O acompanhamento médico multidisciplinar é essencial. A inclusão no ambiente escolar é fundamental, exigindo adaptações pedagógicas para atender às necessidades individuais, como destaca a especialista Luciana Brites.

Importância da Conscientização

A data é um momento para reflexão sobre as particularidades da Síndrome de Down e para combater o preconceito. Luciana Brites enfatiza a importância de entender as especificidades de cada indivíduo para promover uma inclusão eficaz, acreditando no potencial de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com a condição.