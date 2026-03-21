Operação Diakopí Intensifica Segurança no Oeste Paranaense

Na última sexta-feira, 20 de outubro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou a Operação Diakopí em Medianeira, visando aumentar a segurança na região Oeste do estado. A cerimônia de lançamento ocorreu na Praça Ângelo Darolt e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

Objetivo e Estratégia da Operação

A Operação Diakopí, coordenada pelo Comando de Missões Especiais (CME), busca interromper atividades criminosas e aumentar a sensação de segurança, especialmente em áreas de fronteira. A operação envolve patrulhamento terrestre, aquático e aéreo, além de bloqueios de trânsito e fiscalizações rigorosas.

Uso de Tecnologia Avançada

A operação utiliza tecnologias como sistemas de georreferenciamento criminal e o suporte de drones e aeronaves. A integração com câmeras do programa 'Olho Vivo' do Governo do Estado melhora a resposta das forças de segurança.

Integração das Forças de Segurança

A Operação Diakopí integra efetivos de várias unidades especiais e do 5º Comando Regional, promovendo ações ostensivas e repressivas. O foco é saturar áreas de alta criminalidade e garantir a ordem pública.

O Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou a importância da união de esforços entre as forças de segurança e o uso de inteligência policial para atender eficientemente as demandas da comunidade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br