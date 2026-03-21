Flamengo e Cruzeiro empatam na 4ª rodada do Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (20), Flamengo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela abertura da 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Desenvolvimento do Jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Marília marcou o gol após receber passe de Gaby Soares e finalizar na saída da goleira Vivi Holzel. O Flamengo não demorou a reagir e igualou o marcador aos 38 minutos, com Mariana Fernandes aproveitando uma sobra de bola na área.

Impactos na Tabela

Com o empate, ambas as equipes perderam a chance de assumir a liderança do campeonato, que permanece com o Palmeiras. O Cruzeiro agora está na vice-liderança com oito pontos, mesma pontuação do Flamengo, que ocupa a terceira posição.

Próximos Jogos

O Palmeiras, líder com nove pontos, ainda jogará contra o Vitória no próximo domingo (22). A expectativa é que as próximas rodadas tragam mais movimentações na tabela do Brasileirão Feminino.