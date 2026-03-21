Aumento da Circulação do Vírus da Gripe no Brasil: Dados e Prevenção

O boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado recentemente, destaca o crescimento da circulação do vírus Influenza A em várias regiões do Brasil. Este aumento tem sido associado ao incremento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em diversas áreas do país.

Regiões Afetadas

O avanço do vírus Influenza A é notório em estados como Mato Grosso e em quase todos os estados do Nordeste, à exceção do Piauí. No Norte, Amapá, Pará e Rondônia também registram alta circulação. No Sudeste, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os mais impactados.

Prevalência de Casos e Óbitos

Desde o início de 2026, a distribuição de casos positivos de SRAG se dá majoritariamente por Rinovírus (41,9%), Influenza A (21,8%), Sars-CoV-2 (14,7%), VSR (13,4%) e Influenza B (1,5%). Entre os óbitos, Sars-CoV-2 lidera com 37,3%, seguido por Influenza A com 28,6%.

Estratégias de Vacinação

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella da Fiocruz, o Ministério da Saúde estabeleceu três estratégias de vacinação para 2026. A campanha de vacinação contra a influenza ocorrerá de 28 de março a 30 de maio no Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com o Dia D previsto para o próximo sábado.

Importância da Vacinação

A vacinação é a principal medida preventiva contra casos graves e óbitos relacionados à influenza. A campanha incluirá a vacina contra o VSR para gestantes e, a partir do dia 28, a imunização contra Influenza A para grupos prioritários.