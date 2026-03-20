João Fonseca é Derrotado por Carlos Alcaraz no Masters de Miami

O tenista brasileiro João Fonseca não conseguiu superar o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, realizado na Flórida, EUA. Em um jogo disputado na noite de sexta-feira, 20 de março, o jovem carioca de 19 anos foi derrotado pelo atual número 1 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.
Desempenho de João Fonseca
João Fonseca, atualmente classificado como o número 39 do mundo, iniciou sua participação no torneio com uma vitória sobre o húngaro Fabián Marozsan, que ocupa a 46ª posição no ranking. Fonseca venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, demonstrando confiança e habilidade em quadra.
Próximos Desafios de Alcaraz
Carlos Alcaraz, que lidera o ranking mundial, ainda espera para conhecer seu próximo adversário no Masters 1000 de Miami. O próximo competidor será determinado no confronto entre o argentino Camilo Ugo Carabelli e o americano Sebastian Korda.
Repercussão nas Redes Sociais
Após a vitória, a conta oficial da ATP Tour no Twitter destacou o desempenho de Alcaraz, ressaltando sua habilidade e determinação em quadra contra Fonseca.