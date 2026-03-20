Lula Destaca Educação como Pilar para o Futuro do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância de investir em educação como um pilar essencial para o desenvolvimento do Brasil. Durante um evento realizado em Sete Lagoas, Minas Gerais, Lula participou da entrega simbólica de 324 novos ônibus escolares, parte do Programa Caminho da Escola.

Importância do Investimento em Educação

Lula afirmou que não há exemplo de um país que tenha se desenvolvido sem priorizar a educação. Para ele, investir na formação educacional é uma questão de honra e um passo crucial para o futuro da nação.

Programa Caminho da Escola

O programa governamental, que prevê a distribuição de mil ônibus como parte da segunda etapa do Novo PAC Seleções, representa um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões. Espera-se que até 120 mil estudantes sejam beneficiados em três turnos diários.

Distribuição Nacional

Entregas simultâneas dos veículos estão planejadas em outras regiões do Brasil, como Caxias do Sul (RS) e São Mateus (ES). A meta é garantir que os ônibus cheguem a municípios de todas as regiões brasileiras até junho deste ano.

Expansão do Programa

Desde sua criação em 2007, o Programa Caminho da Escola já entregou mais de 43 mil veículos. Entre 2023 e o presente momento, pelo menos 12.960 ônibus foram distribuídos.

Investimentos em Saúde

Além da educação, o presidente destacou aquisições para a área da saúde, como vans para consultórios odontológicos e carretas que realizam exames, incluindo mamografias, em regiões remotas do Brasil.

Combate à Violência de Gênero

Lula também abordou a necessidade de combater a violência de gênero, enfatizando que a educação é uma ferramenta poderosa para alcançar a independência feminina.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br