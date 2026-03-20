Polícia Militar do Paraná Apreende Mais de 1 Tonelada de Maconha em Planaltina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a apreensão de pouco mais de uma tonelada de maconha nesta sexta-feira (20) em Planaltina, no Noroeste do Estado. A operação foi fruto de uma colaboração entre o setor de inteligência e equipes operacionais da corporação.

Operação Conjunta

Com base em informações obtidas pelo setor de inteligência, equipes de Rádio Patrulha (RPA) e da ROTAM da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar localizaram a carga. Esta ação marca a quinta grande apreensão da unidade nos últimos seis meses, período em que quase seis toneladas de maconha foram retiradas de circulação na região.

Resultados do Trabalho Integrado

Segundo o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o sucesso da operação se deve ao trabalho integrado e ao uso eficiente de informações. Ele destacou que o emprego do setor de inteligência, aliado à atuação das equipes operacionais, é crucial para identificar rotas e antecipar ações criminosas.

Impacto na Segurança

O major Anderson Luis Aparecido, comandante da unidade, enfatizou que as apreensões ajudam a reduzir o acesso de usuários a entorpecentes, contribuindo diretamente para a segurança da população. A PMPR incentiva a população a fazer denúncias anônimas pelos telefones 181 e 190, auxiliando no planejamento de novas operações.