ANP Intensifica Fiscalização em Distribuidoras de Combustível no RJ

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou uma operação de fiscalização em uma base de distribuição em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20). O objetivo era verificar possíveis aumentos indevidos na margem de lucro das distribuidoras de combustível após os recentes conflitos no Oriente Médio.

Objetivo da Fiscalização

A ação da ANP é parte de uma série de medidas para garantir a conformidade nos preços de combustíveis. Os fiscais estão analisando documentos fiscais emitidos antes e depois do início das tensões no Oriente Médio para detectar possíveis abusos nos preços.

Impacto Global e Reajustes

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, gerou um aumento global nos preços do petróleo. Com o bloqueio do Estreito de Ormuz, 20% da produção mundial de petróleo e gás está em risco, pressionando ainda mais o mercado. No Brasil, a Petrobras reajustou o preço do diesel em R$ 0,38, mas medidas governamentais reduziram o impacto nas bombas.

Reações do Governo

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou o aumento dos preços do diesel, argumentando que a guerra no Oriente Médio não justifica tais incrementos. Ele destacou as ações governamentais para reduzir impostos sobre combustíveis, como PIS e Cofins, e instou os estados a diminuírem o ICMS sobre o diesel importado.

A ANP ainda não divulgou os resultados da fiscalização, mas a operação continua como parte do esforço para assegurar a justiça nos preços dos combustíveis no mercado brasileiro.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br