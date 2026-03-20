Base da Polícia de Fronteira em Querência do Norte está 75% concluída

A construção da nova Base da Polícia de Fronteira em Querência do Norte alcançou 75% de conclusão. Com um investimento total de R$ 4,2 milhões, a unidade foi projetada para servir como centro de comando, planejamento e operações.

Objetivo da Nova Base

O principal objetivo da base é a repressão qualificada ao crime organizado, com especial atenção ao combate de atividades ilícitas como tráfico de drogas, armas e contrabando.

Importância Estratégica

Localizada em uma região estratégica, a base permitirá uma resposta mais eficiente das forças de segurança aos desafios impostos pela criminalidade na fronteira.