Depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS é antecipado

© Banco Master

O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, terá seu depoimento antecipado para a próxima segunda-feira (23), às 16h, no Senado Federal. O anúncio foi realizado pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira (19).

Motivo da Antecipação

A antecipação do depoimento de Vorcaro, inicialmente agendado para a próxima quinta-feira (26), visa dar prioridade aos trabalhos da CPMI. A comissão busca esclarecer questões referentes aos contratos de empréstimos consignados do Banco Master, que foram suspensos pelo INSS devido à falta de comprovação da anuência dos aposentados.

Contexto dos Contratos

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, em depoimento anterior à CPMI, explicou a decisão de não renovar o contrato com o Banco Master. Dos 324 mil contratos de crédito com aposentados, 251 mil não atendiam aos requisitos documentais necessários. Além disso, foram identificadas deficiências nos documentos apresentados, como a ausência de informações essenciais sobre os empréstimos e falhas nas assinaturas eletrônicas.

Esclarecimentos Solicitados

A CPMI busca esclarecer as denúncias de irregularidades e garantir que a verdade prevaleça sobre disputas políticas. O senador Carlos Viana destacou que os trabalhos da comissão prosseguirão com responsabilidade e celeridade, priorizando a justiça.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

