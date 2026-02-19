sábado, fevereiro 21, 2026

Rodovia em Rio Bonito do Iguaçu passa por melhorias de pavimentação

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
PR-158 Rio Bonito do IguaçuFoto: DER

A PRC-158, localizada em Rio Bonito do Iguaçu, está recebendo melhorias importantes através de um novo programa de manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Serviços de Reperfilagem em Andamento

A rodovia está passando por serviços de reperfilagem, que visam restaurar a superfície da pista, proporcionando uma experiência de condução mais suave e segura para os motoristas.

Nova Sinalização Horizontal

Além disso, uma nova sinalização horizontal está sendo implementada na PRC-158. Esta medida é essencial para garantir uma melhor orientação e segurança aos usuários da estrada.

Benefícios para os Usuários

Estas melhorias têm o objetivo de aumentar o conforto e a segurança de todos que utilizam a rodovia, beneficiando diretamente a população local e os motoristas que passam pela região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

