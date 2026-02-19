sábado, fevereiro 21, 2026

PGR Apoia Flamengo e Sport como Campeões do Brasileiro de 1987

Destaques
© Fernando Torres/CBF/Direitos Reservados

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se a favor da decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que em 2011 reconheceu Flamengo e Sport Clube Recife como campeões do Campeonato Brasileiro de 1987. O parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira (18).

Contexto do Parecer

A manifestação de Paulo Gonet está anexada a um recurso do Flamengo, que busca reverter a decisão anterior do STF que reconheceu o Sport como único vencedor do campeonato, anulando assim a resolução da CBF.

Interpretação Jurídica

Segundo o procurador, o reconhecimento dos dois clubes como campeões foi feito dentro do âmbito esportivo e deve ser mantido. Ele sugere a rescisão do acórdão impugnado, argumentando pela validade da RDP/CBF n. 02/2011 e a possibilidade de titulação compartilhada.

Próximos Passos

O caso será novamente avaliado pelo STF em uma ação rescisória proposta pela defesa do Flamengo. Ainda não há uma data definida para o julgamento.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

