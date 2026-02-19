sábado, fevereiro 21, 2026

Paraná Bate Recorde com 786 Mil Cirurgias Eletivas em 2025

Saúde
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina de Moura Xavier Foto: Gilson Abreu/AenCentro Hos...

O estado do Paraná alcançou, no ano de 2025, um marco significativo no setor de saúde pública ao registrar o maior número de cirurgias eletivas já realizadas. Com um total de 786 mil procedimentos, o estado consolidou um avanço expressivo na assistência hospitalar.

Avanço na Saúde Pública

Este aumento no número de cirurgias eletivas é resultado de investimentos em infraestrutura e gestão eficiente dos recursos de saúde. O governo estadual tem priorizado a ampliação dos serviços, garantindo um atendimento mais ágil e acessível à população.

Impacto para a População

Com a redução das filas de espera, a população paranaense tem experimentado melhorias significativas na qualidade de vida. A agilidade nos atendimentos permite que os pacientes retomem suas atividades cotidianas com mais rapidez.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Portal Cambé

