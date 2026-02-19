Paraná Bate Recorde com 786 Mil Cirurgias Eletivas em 2025

O estado do Paraná alcançou, no ano de 2025, um marco significativo no setor de saúde pública ao registrar o maior número de cirurgias eletivas já realizadas. Com um total de 786 mil procedimentos, o estado consolidou um avanço expressivo na assistência hospitalar.

Avanço na Saúde Pública

Este aumento no número de cirurgias eletivas é resultado de investimentos em infraestrutura e gestão eficiente dos recursos de saúde. O governo estadual tem priorizado a ampliação dos serviços, garantindo um atendimento mais ágil e acessível à população.

Impacto para a População

Com a redução das filas de espera, a população paranaense tem experimentado melhorias significativas na qualidade de vida. A agilidade nos atendimentos permite que os pacientes retomem suas atividades cotidianas com mais rapidez.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br