Coro Voz Viva abre inscrições para novos membros em 2026

Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Fundado em 2021, o coro Voz Viva está com inscrições abertas para novos integrantes. Os ensaios terão início na próxima quarta-feira, com encontros semanais das 19h30 às 21h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral 110, no Centro.

Detalhes da Participação

A participação no Coro Voz Viva é gratuita e, das 45 vagas disponíveis, apenas quatro ainda estão abertas. Homens e mulheres a partir dos 16 anos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCDs), podem participar sem necessidade de experiência prévia ou formação na área musical.

Inscrições e Lista de Espera

Os interessados devem se inscrever até domingo, pelo WhatsApp (43) 99835-4145. Em caso de preenchimento total das vagas, os candidatos serão incluídos em uma lista de espera.

Repertório e Regência

Sob a regência da maestrina Rose Andréia Castanho, o coro apresenta um repertório de Música Popular Brasileira, incluindo obras de Tom Jobim e Adoniran Barbosa. O projeto busca proporcionar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos que gostam de cantar.

Experiência dos Participantes

Larissa Soares, participante desde 2025, relata que o Voz Viva foi uma oportunidade para realizar o sonho de cantar. Ela destaca a melhoria na afinação e a superação do medo de se apresentar em público.

Paola Heidi, venezuelana residente em Londrina há três anos, compartilha sua experiência positiva no coro, enfatizando as apresentações especiais, como a realizada no Hospital do Câncer.

Apresentações e Projetos Futuros

O coro realiza apresentações ao longo do ano em eventos e locais públicos. A maestrina Castanho menciona o projeto “Um Brasil que Canta e Encanta”, patrocinado pelo Promic, que terá sua terceira edição este ano.

O Coro Voz Viva é uma iniciativa da Corre Cultural, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

