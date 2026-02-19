Inscrições Abertas para Cursos de Artes Visuais no Estado

O Estado oferece oportunidades para todas as idades com a abertura de inscrições para os cursos de Artes Visuais. Os interessados em participar devem ficar atentos às datas e locais de inscrição.

Cursos para Crianças e Adolescentes

O Centro Juvenil de Artes Plásticas começará a aceitar inscrições para o primeiro semestre de 2026. Crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos podem se inscrever de 23 a 27 de fevereiro. Este é um espaço dedicado ao desenvolvimento artístico dos jovens, oferecendo uma variedade de cursos voltados para diferentes faixas etárias.

Oficinas para Adultos

Para os maiores de 18 anos, a Academia do Museu Casa Alfredo Andersen oferece oficinas gratuitas. As matrículas estarão abertas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Estas oficinas são uma ótima oportunidade para adultos explorarem ou aprimorarem suas habilidades em artes visuais em um ambiente culturalmente rico.

Importância das Artes Visuais

As artes visuais desempenham um papel vital na educação e no desenvolvimento pessoal. Elas estimulam a criatividade, a expressão pessoal e proporcionam uma maneira única de comunicar e entender o mundo ao nosso redor. Participar desses cursos pode ser um passo importante para qualquer pessoa interessada em explorar essa forma de arte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br