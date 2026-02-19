sábado, fevereiro 21, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
58 %
2.1kmh
40 %
dom
28 °
seg
21 °
ter
26 °
qua
25 °
qui
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Inscrições Abertas para Cursos de Artes Visuais no Estado

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Para todas as idades: espaços culturais abrem inscrições para cursos gratuitos de Artes Visuai...

O Estado oferece oportunidades para todas as idades com a abertura de inscrições para os cursos de Artes Visuais. Os interessados em participar devem ficar atentos às datas e locais de inscrição.

Cursos para Crianças e Adolescentes

O Centro Juvenil de Artes Plásticas começará a aceitar inscrições para o primeiro semestre de 2026. Crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos podem se inscrever de 23 a 27 de fevereiro. Este é um espaço dedicado ao desenvolvimento artístico dos jovens, oferecendo uma variedade de cursos voltados para diferentes faixas etárias.

Oficinas para Adultos

Para os maiores de 18 anos, a Academia do Museu Casa Alfredo Andersen oferece oficinas gratuitas. As matrículas estarão abertas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Estas oficinas são uma ótima oportunidade para adultos explorarem ou aprimorarem suas habilidades em artes visuais em um ambiente culturalmente rico.

Importância das Artes Visuais

As artes visuais desempenham um papel vital na educação e no desenvolvimento pessoal. Elas estimulam a criatividade, a expressão pessoal e proporcionam uma maneira única de comunicar e entender o mundo ao nosso redor. Participar desses cursos pode ser um passo importante para qualquer pessoa interessada em explorar essa forma de arte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

8
spot_img
Artigo anterior
Coro Voz Viva abre inscrições para novos membros em 2026
Próximo artigo
Eventos de Aventura e Natureza Agitam o Litoral no Fim de Semana
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress