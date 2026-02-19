Eventos de Aventura e Natureza Agitam o Litoral no Fim de Semana

O litoral do Paraná será palco de quatro grandes eventos de aventura e natureza neste fim de semana. As cidades de Guaratuba, Matinhos e Antonina receberão competições e diversas atividades que prometem atrair entusiastas e curiosos.

Programação dos Eventos

Entre os destaques da programação estão o Rally das Praias, a chegada do Rally Transparaná, apresentações de wheeling e competições de Beach Flag. Cada evento traz uma proposta única, oferecendo experiências inesquecíveis aos participantes e espectadores.

Rally das Praias

O Rally das Praias é um dos eventos mais esperados, reunindo pilotos e equipes em uma emocionante competição ao longo da costa paranaense. Este evento destaca-se pela adrenalina e pela beleza das paisagens naturais.

Chegada do Rally Transparaná

A chegada do Rally Transparaná em Guaratuba marca o encerramento de uma das competições off-road mais importantes do estado, celebrando a resistência e habilidade dos participantes após percorrerem um longo trajeto.

Wheeling e Beach Flag

Além dos ralis, o wheeling e o Beach Flag prometem entreter o público com manobras radicais e competições acirradas. Essas atividades oferecem uma combinação de esporte, diversão e contato com a natureza.

