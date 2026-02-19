sábado, fevereiro 21, 2026

Estudo Revela que Quatro em Cada Dez Mortes por Câncer no Brasil São Evitáveis

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Um estudo internacional destaca que 43,2% das mortes por câncer no Brasil são evitáveis através de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e melhor acesso ao tratamento. Este dado é parte de uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet, que inclui a contribuição de 12 autores, sendo oito deles da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, ligada à OMS.

Cenário Brasileiro

No Brasil, o estudo estima que dos casos de câncer diagnosticados em 2022, cerca de 253,2 mil resultarão em morte em até cinco anos. Destas, 109,4 mil poderiam ser evitadas. As mortes evitáveis são divididas em dois grupos: 65,2 mil são preveníveis e 44,2 mil poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce e tratamento adequado.

Perspectiva Global

Globalmente, 47,6% das mortes por câncer são consideradas evitáveis. Este percentual significa que quase 4,5 milhões das 9,4 milhões de mortes causadas pela doença poderiam não ter ocorrido. Entre as mortes evitáveis, 33,2% são preveníveis e 14,4% poderiam ser evitadas com melhor diagnóstico e tratamento.

Disparidades Regionais

O estudo também revela disparidades significativas entre regiões. Na Europa do Norte, apenas cerca de 30% das mortes são evitáveis. Em contraste, países africanos como Serra Leoa e Gâmbia têm até 72,8% das mortes evitáveis. A América do Sul, com 43,8% de mortes evitáveis, tem números semelhantes aos do Brasil.

Impacto do IDH nas Mortes por Câncer

As diferenças no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) também afetam a taxa de mortes evitáveis por câncer. Em países de baixo IDH, 60,8% das mortes poderiam ser evitadas. Este percentual cai para 40,5% em países de IDH muito alto. O Brasil, classificado como país de IDH alto, reflete essa tendência global.

Principais Tipos de Câncer

O estudo aponta que cânceres de pulmão, fígado, estômago, colorretal e colo do útero representam 59,1% das mortes evitáveis. O câncer de pulmão é o maior responsável por mortes preveníveis, com 1,1 milhão de óbitos, 34,6% do total.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

