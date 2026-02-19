Lula e Macron Discutem Cooperação em Defesa e Comércio na Índia

Durante sua visita à Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente da França, Emmanuel Macron, à margem da Cúpula sobre Impacto da Inteligência Artificial em Nova Délhi. O encontro teve como foco a discussão sobre segurança, governança e colaboração global na tecnologia.

Cooperação em Defesa, Ciência e Comércio

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula e Macron abordaram temas da agenda bilateral, com ênfase na cooperação em defesa, ciência, tecnologia e comércio. Embora o intercâmbio comercial entre os dois países tenha atingido US$ 10,3 bilhões, os líderes acreditam que ainda há espaço para crescimento.

Integração e Segurança Regional

Os presidentes também discutiram a integração transfronteiriça e esforços conjuntos no combate ao narcotráfico e outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, além de temas globais como paz e segurança.

Acordo Mercosul-União Europeia

Lula encontrou-se também com o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, para discutir o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Diferente de Macron, Lula e Plenković mostraram-se otimistas com a implementação do acordo, que estabelecerá uma grande zona de livre comércio.

Desafios e Expectativas

Apesar do acordo formalizado, sua implementação depende da aprovação dos congressos nacionais dos países do Mercosul e do Parlamento Europeu. A análise pelo Tribunal de Justiça da União Europeia pode atrasar o processo em até dois anos.

Compromissos Adicionais na Índia

Além dos encontros bilaterais, Lula reuniu-se com o presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, para discutir cooperação em turismo, agricultura e comércio. Lula convidou o presidente cingalês a visitar o Brasil.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br