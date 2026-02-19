Brasil Enfrenta Egito em Último Amistoso Pré-Copa

A seleção brasileira terá seu último desafio antes da Copa do Mundo ao enfrentar o Egito em um amistoso no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, no dia 6 de junho. Este confronto ocorre uma semana antes da estreia do Brasil no mundial.

Preparação para a Copa do Mundo

Após os amistosos contra França e Croácia, a seleção brasileira busca um último teste estratégico contra o Egito. Os ingressos para a partida estarão disponíveis a partir de 26 de fevereiro, com pré-venda exclusiva através de cadastro online.

Histórico de Confrontos

Brasil e Egito já se enfrentaram seis vezes, com a seleção brasileira vencendo todas as partidas. No Mundial, os Faraós estarão no Grupo G, junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia, enquanto o Brasil integra o Grupo C.

Agenda da Seleção Brasileira na Copa

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será contra o Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, enfrenta o Haiti na Filadélfia e encerra a fase de grupos contra a Escócia em Miami.

