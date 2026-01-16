Acidente na PR-090 deixa motorista ferido em Sertanópolis

Um sinistro com vítima foi registrado na tarde desta quinta-feira (15) na rodovia estadual PR-090, em Sertanópolis, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia do Comando de Policiamento Rodoviário.

O fato aconteceu por volta das 13h30, no km 397 mais 800 metros da PR-090. O comunicado foi realizado às 14h, com chegada da equipe ao local às 14h30. O atendimento foi finalizado às 17h.

De acordo com as informações colhidas no local, o sinistro foi classificado como complexo e envolveu dois veículos. O primeiro foi um caminhão VW/8.160 DRC 4×2, emplacado em Poços de Caldas, Minas Gerais. O condutor, identificado pelas iniciais M.J.A., de 49 anos, não sofreu ferimentos, estava devidamente habilitado e prestou declaração no local. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L.

O segundo veículo foi um VW Fox 1.0, emplacado em Ribeirão do Pinhal, no Paraná. O carro foi recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Ibiporã por não haver responsável no local. O condutor, identificado pelas iniciais A.M.A., de 59 anos, sofreu ferimentos, estava habilitado, não conseguiu prestar declaração no local e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital São Lucas de Sertanópolis. Ele não realizou o teste do etilômetro em razão da hospitalização.

A rodovia no trecho é de pista simples, em declive, com velocidade máxima permitida de 80 km/h. Conforme relato do condutor do V1 e dados levantados pela equipe policial, o caminhão trafegava no sentido de Ibiporã para Sertanópolis quando, ao atingir o km 397 mais 800 metros, envolveu-se em um abalroamento transversal com o automóvel, que seguia à sua retaguarda. Após a colisão, o VW Fox capotou à margem esquerda da via, considerando o sentido do tráfego.

A Polícia Rodoviária orientou o tráfego durante o atendimento e reforça a importância de atenção redobrada em trechos de pista simples e em áreas de declive, respeitando sempre os limites de velocidade e a sinalização existente.