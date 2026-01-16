Resultado da licitação da UBS Novo Bandeirantes sai dia 22

A Prefeitura de Cambé divulgará na próxima quinta-feira (22) o resultado da nova licitação para conclusão da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Novo Bandeirantes. A obra estava paralisada após a empresa anteriormente contratada abandonar o canteiro e ser autuada pelo município.

Mais de 10 mil moradores da região, que pertencem à área de abrangência da UBS, aguardam a retomada dos serviços em sua unidade de referência. Durante o período de obras e paralisação, os atendimentos foram transferidos para as UBS do Santo Amaro, Silvino e Dr. Algacyr Ferreira.

A UBS Novo Bandeirantes deveria estar em funcionamento desde maio de 2025. No entanto, a empresa vencedora da licitação apresentou sucessivos atrasos até abandonar a obra. A Prefeitura realizou notificações, concedeu aditivos de prazo e adotou medidas administrativas para tentar a continuidade do serviço.

Sem solução, o contrato foi rescindido. A empresa foi multada em R$ 348.468,45, teve o direito de participar de licitações e contratos municipais suspenso por dois anos e foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o município de Cambé pelo período de três anos.

Após a rescisão, a Secretaria de Obras realizou um levantamento técnico do que ainda faltava para a conclusão da UBS. Com base nesse diagnóstico, foi aberto um novo processo licitatório, cujo resultado será conhecido na próxima semana.

O valor máximo previsto no edital é de R$ 839.544,95, com contrato de 12 meses e prazo de execução de seis meses.

O prefeito Conrado Scheller afirmou que a expectativa é de que uma empresa com capacidade técnica vença o processo. Segundo ele, a administração municipal manterá a fiscalização para garantir que a obra seja concluída com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Nova UBS vai triplicar o tamanho

A UBS Novo Bandeirantes passará de 221 metros quadrados para 614 metros quadrados de área construída, quase triplicando o tamanho da estrutura atual. O espaço receberá pintura geral, novas torneiras, janelas, portas, peças sanitárias, pisos, azulejos e novos ambientes de atendimento.

O investimento inicial foi de R$ 1.561.369,00, sendo R$ 1.111.378,21 de recursos próprios do município. O restante veio de repasses estaduais e federais: R$ 299.991,00 destinados pela deputada federal Luiza Canziani e R$ 150 mil do deputado estadual Tercílio Turini.

O edital prevê reforma de ambientes como almoxarifado, salas de esterilização, lavagem, utilidades, procedimentos, vacinação, curativos, inalação, arquivo, administração, copa, lavanderia e áreas de circulação.

Também serão construídos cinco novos consultórios, duas salas de pré-consulta, banheiros adaptados, sala de pré-natal, farmácia, sala de espera, recepção, sala de prontuários, três consultórios odontológicos, sala de reuniões, vestiário e depósitos para descarte de resíduos.

A UBS do Novo Bandeirantes atende moradores de 13 bairros, totalizando mais de 10 mil pessoas que aguardam a conclusão da obra para voltar a ser atendidas em sua unidade de referência.